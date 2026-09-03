Campi Flegrei, INGV lancia online un nuovo spazio scientifico-informativo per la popolazione

NAPOLI (ITALPRESS) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) compie un nuovo passo verso la trasparenza e la condivisione della conoscenza con il lancio della pagina web “Comprendere i Campi Flegrei: le risposte dell’INGV”. Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di offrire alla popolazione un canale di informazione diretto, chiaro e continuamente aggiornato sui fenomeni in atto nel territorio dei Campi Flegrei. Attraverso schede e contenuti divulgativi verranno illustrati i dati rilevati dalle reti di monitoraggio, gli strumenti scientifici impiegati e i processi naturali in corso.

Sarà possibile inviare domande, dubbi e curiosità, leggere le risposte ufficiali dell’INGV e consultare un archivio sempre aggiornato di contributi e approfondimenti. Ricercatrici, ricercatori e personale tecnico dell’INGV risponderanno periodicamente ai quesiti più frequenti e rilevanti. L’iniziativa rappresenta non solo una risorsa informativa, ma anche un prezioso strumento di ascolto. Le richieste ricevute aiuteranno l’INGV a comprendere meglio i bisogni informativi della popolazione e a programmare i futuri temi di approfondimento.

– Foto Ipa Agency –

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