Pubblicato l’avviso per le imprese: 42,5 milioni per nuovi investimenti produttivi in Sardegna. Meloni: “Risorse per chi vuole crescere”

CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato pubblicato l’Avviso del Fondo di Competitività delle imprese, che mette a disposizione prestiti a condizioni di mercato da 100 mila a 5 milioni di euro per i Piani di investimento realizzati nell’isola.

“Con il Fondo di Competitività destiniamo 42,5 milioni di euro a prestiti per sostenere le imprese che scelgono di investire in Sardegna e creare nuove opportunità di crescita e di lavoro”, dichiara l’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, Giuseppe Meloni. “Parliamo di uno strumento che può finanziare progetti importanti, fino a 5 milioni di euro, e intervenire in momenti molto diversi della vita di un’impresa: dalla nascita di una nuova attività all’ampliamento di un’azienda esistente, fino al recupero di siti produttivi e alla riattivazione di attività che rischiano di andare perdute. Vogliamo rendere più semplice la realizzazione di investimenti validi e sostenibili che hanno difficoltà nel reperire sul mercato tutte le risorse necessarie. L’obiettivo è sostenere chi già opera nell’isola, favorire nuovi insediamenti e creare le condizioni perché capitale, impresa e lavoro trovino in Sardegna nuove possibilità. Una quota specifica è destinata inoltre al Sulcis Iglesiente, dove si sta cercando di diversificare l’economia e far nascere nuove iniziative produttive”.

Il Fondo si rivolge alle micro, piccole, medie e grandi imprese, purché il Piano di investimenti riguardi una o più unità produttive localizzate in Sardegna. La misura comprende diverse tipologie di investimento: la creazione di una nuova azienda o di una nuova unità produttiva, l’ampliamento, la diversificazione o la ristrutturazione di attività già esistenti, ma anche l’acquisizione di unità produttive destinate alla chiusura, con la possibilità di salvaguardare almeno in parte l’occupazione e rilanciare l’attività. Sono inoltre previsti interventi di reindustrializzazione e riattivazione di immobili, aziende o rami d’azienda dismessi o inattivi.

Possono essere finanziati investimenti materiali e immateriali. Il Piano può comprendere anche impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, purché l’intervento sia organico e funzionale al progetto imprenditoriale. Il Fondo interviene attraverso finanziamenti compresi tra 100 mila e 5 milioni di euro, nelle forme del leasing finanziario immobiliare, del sale and lease-back immobiliare, del leasing finanziario d’azienda e del mutuo assistito da garanzie reali e/o personali.

Dei 42,5 milioni di euro disponibili, 20 milioni provengono dal PR Sardegna FESR 2021-2027 (Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) nell’ambito della Priorità “Competitività intelligente”, 2,5 milioni dal Just Transition Fund per il Sulcis Iglesiente e 20 milioni da risorse regionali. La dotazione potrà essere ulteriormente integrata in relazione al fabbisogno espresso dalle domande.

Il Fondo ha natura rotativa: le risorse restituite dalle imprese potranno essere nuovamente utilizzate per finanziare altri investimenti, prolungando nel tempo l’effetto dello strumento sull’economia regionale.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 24 settembre 2026 alle ore 12 del 30 giugno 2027, salvo chiusura anticipata, esclusivamente attraverso la piattaforma regionale SIPES. La procedura è valutativa a sportello.

SFIRS S.p.A. è il Soggetto gestore del Fondo e cura l’istruttoria nelle diverse fasi del procedimento.

Tutte le informazioni e la documentazione dell’Avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Sardegna: Fondo di Competitività delle imprese – Avviso e documentazione

-Foto Regione Sardegna-

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