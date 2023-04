NAPOLI (ITALPRESS) – Le frecce tricolori sorvolano piazza del Plebiscito per salutare gli allievi del corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli: si è rinnovato questa mattina l’appuntamento con la suggestiva ed emozionante cerimonia del giuramento e del battesimo che ogni anno segna l’ingresso ufficiale nell’arma azzurra di una nuova classe. Per l’edizione 2023, in occasione del centenario dalla nascita dell’Aeronautica Militare, la scelta è stata quella di portare a Napoli il tradizionale momento istituzionale che solitamente si svolge all’interno del perimetro della scuola di formazione flegrea. Ben 87 giovani, provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati tra 5000 domande di ammissione, hanno promesso fedeltà alla Repubblica Italiana al cospetto di autorità militari, civili e religiose. Tra i presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti, il comandante dell’Accademia, generale Luigi Casali, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Fa sempre effetto vedere dei ragazzi che scelgono di dedicare la loro vita al servizio dello Stato e in questo caso nella difesa: è un piacere che dà speranza per il futuro anche perchè abbiamo davanti quelli che adesso sono ragazzi e un domani saranno classe dirigente del Paese quindi devono formarsi per affrontare sfide che nei prossimi anni saranno ancora più impegnative di quelle che affrontiamo oggi” afferma il Ministro Crosetto che poi aggiunge: “Venire a Napoli è sempre portarsi via un pò di gioia e un pò di bellezza di questo Paese che spesso dimentichiamo. Noi siamo troppo critici verso l’Italia che invece è di una bellezza incredibile, sia nella sua umanità che nelle sue bellezze artistiche, storiche e culturali. Porto via la gioia di vedere dei ragazzi di vent’anni che prendono l’impegno di servire il Paese, è tanta roba”.(ITALPRESS).

Photo Credits: xc9