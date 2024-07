NAPOLI (ITALPRESS) – Oltre mille bambini e ragazzi in condizione di fragilità, insieme alle loro famiglie, hanno beneficiato nell’ultimo anno delle attività improntate sullo svago e sul divertimento al centro del progetto “Dynamo City Camp a Napoli: l’impatto continuativo della Terapia Ricreativa a favore dei più fragili” che punta a sostenere chi vive in condizioni di malattia o in situazioni sociali di difficoltà. L’iniziativa è promossa da Fondazione Dynamo Camp e Fondazione CDP che hanno raccontato il percorso intrapreso, anche grazie all’ospitalità del Comune di Napoli. Per la realizzazione delle attività la città ha garantito spazi gratuiti messi a disposizione presso la Casa della Socialità, dove questa mattina si è tenuto l’evento di presentazione dei risultati della partnership. All’incontro sono intervenute Chiara Marciani, assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Serena Porcari, Ceo di Fondazione Dynamo Camp ETS, e Francesca Sofia, direttrice generale di Fondazione CDP. La collaborazione tra Fondazione Dynamo Camp e Fondazione CDP, avviata nel 2023, ha l’obiettivo di istituire il primo Dynamo City Camp della città di Napoli, uno spazio fisico permanente, gratuito e qualificato, per sostenere ragazze e ragazzi con gravi patologie o in situazioni di esclusione sociale, anche attraverso la formazione e assunzione di personale locale.

Attualmente, il progetto prevede un City Camp temporaneo, attivo per 7 settimane fino al 2 agosto. Nel primo anno, hanno partecipato all’iniziativa associazioni del territorio tra cui La Casa di Matteo, Il Borgo Sociale, La Tenda, Il Chiostro, A Ruota Libera, L’Albero delle Storie, Il Giardino dei Mille Colori e l’Associazione Genitori Insieme. Queste attività hanno coinvolto anche i reparti pediatrici dei principali ospedali della città. La Fondazione Dynamo Camp da oltre 17 anni opera sul territorio italiano attraverso la metodologia della terapia ricreativa lavorando su progetti per l’inclusività minorile, rivolta in particolare a bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo e condizioni di disabilità. Obiettivi che sposano il mandato di Fondazione CDP, presieduta da Giovanni Gorno Tempini, che dal 2020 sostiene la crescita delle future generazioni.

“Il Comune di Napoli è da sempre impegnato, in particolar modo negli ultimi anni, nel creare opportunità per i giovani. A maggior ragione se si tratta di giovani con delle fragilità i nostri sforzi si moltiplicano e la ricerca di nuove prospettive ci ha permesso di incontrare le realtà Fondazione Dynamo Camp e Fondazione CDP stabilendo una sinergia con loro e una condivisione di obiettivi. Riteniamo che questo progetto si tradurrà in nuove e importanti opportunità per i giovani napoletani”, spiega l’assessore Chiara Marciani.

“Grazie a Fondazione CDP per il sostegno nello sviluppo dei programmi di Dynamo Camp sul territorio a beneficio di bambini fragili e delle loro famiglie. Insieme abbiamo l’obiettivo di realizzare il primo Dynamo City Camp permanente nella città di Napoli, un luogo accessibile e inclusivo, che sia di supporto in modo gratuito alle famiglie dei più fragili”, è il ringraziamento di Maria Serena Porcari, Ceo di Fondazione Dynamo Camp ETS. “Quest’anno – aggiunge – abbiamo posto le basi costruendo una rete sul territorio, lavorando con associazioni radicate e coinvolgendo e formando staff individuato localmente. Abbiamo trovato una grande accoglienza. Grazie anche al Comune e all’assessore Marciani per averci ospitato alla Casa della Socialità, credendo nel nostro progetto”.

“Fondazione CDP – spiega la direttrice generale, Francesca Sofia – sin dalla sua nascita ha preso l’impegno di stare al fianco delle nuove generazioni. Siamo orgogliosi che attraverso la collaborazione con Fondazione Dynamo in un solo anno di attività siamo riusciti a fornire assistenza a oltre 1.000 minori e giovani adulti del territorio campano, dove sono in molti a necessitare di questo tipo di servizi. Un’iniziativa che ha permesso di portare il metodo della Terapia Ricreativa a Napoli, città chiave per la nostra Fondazione, dove abbiamo attualmente 12 progetti in corso”.

