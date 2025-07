TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Jeep svela ufficialmente gli interni della nuova Compass 4xe, che offrono una nuova dimensione di design e funzionalità capace di distinguerla da ogni altra versione della gamma. Prodotta in Italia presso la stabilimento di Melfi (PZ), Nuova Jeep Compass unisce l’eredità di Jeep all’innovazione sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, offrendo propulsori multi-energia tra cui e-hybrid, ibridi plug-in e full electric. Progettata sia per le avventure fuoristrada sia per gli ambienti urbani, la Compass vanta caratteristiche avanzate e standard di sicurezza elevati.

La Compass di nuova generazione presenta un design accuratamente raffinato, che unisce prestazioni senza compromessi con gli intramontabili spunti di design Jeep. Elementi distintivi come l’iconica griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e la struttura rinforzata onorano l’eredità del marchio, migliorando al contempo le capacità fuoristrada e creando un’identità visiva distintiva. Con la versione 4xe, Compass entra ancora di più nel territorio dei veri fuoristrada. Questo modello introduce una serie di funzionalità progettate per rendere eccezionali le prestazioni in ambienti difficili.

Le modifiche più significative includono una sospensione rialzata di 10 mm, che migliora l’altezza da terra, e paraurti pensati appositamente per il fuoristrada che migliorano gli angoli di attacco (27°), partenza (31°) e breakover (16°). Questi miglioramenti consentono una maggiore agilità e sicurezza nell’affrontare superfici irregolari o pendenze ripide. Nuova Compass 4xe include anche uno scudo modulare nero pensato per il paraurti con una texture antiscratch, per una maggiore durata, un adesivo opaco antiriflesso sul cofano per proteggere la visuale del guidatore sotto la luce solare intensa e un gancio di traino posteriore. Le ruote sono dotate di cerchi da 19 pollici e pneumatici con un fianco più alto, ottimizzato per terreni scivolosi.

Queste scelte non sono solo estetiche, ma pensate per l’off road perché offrono una migliore aderenza, durata e adattabilità fuoristrada. Un altro aggiornamento particolarmente distintivo di questa versione si trova all’interno dell’abitacolo. L’interno di Nuova Compass 4xe è stato reinventato per soddisfare le esigenze specifiche degli appassionati di outdoor. I materiali sono stati accuratamente selezionati per massimizzare la resistenza e la praticità.

Il tessuto del sedile è rivestito in poliuretano, che lo rende due volte più resistente del panno convenzionale e molto più facile da pulire. Gli schienali dei sedili posteriori sono dotati di una superficie antigraffio, una scelta funzionale particolarmente adatta per i proprietari di animali domestici o per coloro che trasportano spesso l’attrezzatura, e sono dotati di funzioni di stivaggio aggiuntive per una maggiore utilità. La protezione del pavimento è rinforzata da tappetini in gomma per impieghi gravosi che forniscono una protezione superiore da fango, ghiaia, acqua e detriti. Una combinazione di colori interni marrone chiaro è stata scelta appositamente per la sua capacità di nascondere meglio lo sporco, mantenendo un aspetto più pulito anche in condizioni difficili.

A differenziare ulteriormente questo modello sono gli accenti di colore rosso degli interni, che sostituiscono gli elementi argentati presenti nella versione standard, rafforzando la forte personalità dell’allestimento 4xe. La sicurezza e l’usabilità sono ulteriormente migliorate dai paraurti antigraffio e dall’avanzato sistema Select-Terrain, un segno distintivo dell’eredità 4xe di Jeep. Nella Compass 4xe, questo sistema è dotato di un’ulteriore modalità di guida fuoristrada dedicata, che offre una gestione ottimale della trazione su una varietà di superfici impegnative.

– foto ufficio stampa Stellantis –

