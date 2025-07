Bosch Rexroth Oil Control ottiene la certificazione parità di genere da parte dell’ente TÜV Italia

MILANO (ITALPRESS) – Bosch Rexroth Oil Control, consociata italiana del Gruppo Bosch con sede a Nonantola (Modena), ha ottenuto la certificazione parità di genere da parte dell’ente TÜV Italia, che definisce le linee guida per garantire la parità di genere e le pari opportunità in ambito lavorativo.

Bosch Rexroth Oil Control, che si occupa di sviluppo e fabbricazione di componenti idraulici per applicazioni mobili, è la prima consociata del Gruppo Bosch in Italia a conseguire questa certificazione, confermando l’impegno del Gruppo per la diversità, l’equità e l’inclusione. “La parità di genere è una scelta etica e un fattore strategico per la creazione di un ambiente di lavoro collaborativo, innovativo e orientato alla crescita. Questa certificazione rappresenta un impegno misurabile e concreto per garantire a tutte le persone di lavorare in un contesto equo, rispettoso, inclusivo e in grado di valorizzare ogni diversità”, ha dichiarato Sabrina Peressutti, direttrice del Personale di Bosch Rexroth Oil Control.

Il riconoscimento ottenuto dalla consociata italiana è il risultato di un percorso strutturato che ha coinvolto l’intera organizzazione, attraverso la revisione delle politiche interne, l’adozione di indicatori di monitoraggio e l’implementazione di azioni mirate a favorire l’equilibrio tra vita professionale e personale. In Italia, meno del 10% delle aziende possiede la certificazione parità di genere. Un numero comunque in crescita, che testimonia l’evoluzione verso modelli organizzativi più equi e sostenibili.

“La responsabilità sociale per Bosch, che fa capo ad una Fondazione di pubblica utilità, si traduce in azioni concrete che mirano a promuovere l’inclusione e la sostenibilità come pilastri fondamentali della propria strategia aziendale. In questo senso, l’azienda s’impegna a valorizzare ogni tipo di diversità, in ogni sua declinazione, compresa quella di genere, sia all’interno sia all’esterno, perché motore di innovazione e crescita”, ha commentato Renato Lastaria, general manager del Gruppo Bosch in Italia.

Per Bosch Italia, questa certificazione rappresenta l’inizio di un percorso di miglioramento continuo, volto a promuovere un contesto in cui ogni persona venga valorizzata per le proprie competenze e in cui la diversità sia riconosciuta come un vero e proprio vantaggio competitivo.

