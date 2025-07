Superbike, da Pirelli solo soluzioni di gamma per Donington Park

ROMA (ITALPRESS) – Con il Round del Regno Unito, in programma questo fine settimana nel circuito di Donington Park, il Mondiale FIM Superbike entra ufficialmente nella seconda metà della stagione. Per questo appuntamento Pirelli metterà a disposizione dei piloti della classe WorldSBK un’allocazione composta esclusivamente da soluzioni di gamma. Per quanto riguarda le slick, le opzioni anteriori saranno la medium SC1 e la hard SC2, mentre al posteriore i piloti potranno scegliere tra soft SC0 e supersoft SCX, in aggiunta alla extrasoft SCQ, disponibile in 4 unità e, come di consueto, utilizzabile esclusivamente durante le sessioni di prova, qualifica e Superpole Race. Ciascun pilota avrà 8 unità per le posteriori e per la SC2 anteriore mentre la SC1 anteriore sarà disponibile in 9 pezzi. Pneumatici di gamma anche per le altre due categorie in gara a Donington: in WorldSSP, le anteriori SC1 e SC2 potranno essere abbinate a SCX o SC0 posteriori, mentre per le contendenti del WorldWCR, che affrontano il tracciato inglese per la prima volta, l’allocazione prevede SC1 per entrambi gli assi. In tutte e tre le classi, saranno disponibili le rain SCR1 sia per l’anteriore che per il posteriore, oltre alle Intermedie per la classe WorldSBK.

“Donington è un circuito che presenta curve molto lunghe dove si scarica tanta potenza a moto inclinata – il commento di Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – È stato riasfaltato nel 2023 e lo scorso anno, con temperature piuttosto basse, si è dimostrato meno aggressivo del previsto sui pneumatici. Quest’anno sarà interessante verificare se l’asfalto ha subito ulteriori evoluzioni e vedere quali temperature troveremo, perché anche da quelle potranno dipendere le scelte delle mescole da utilizzare. Come da tradizione inglese, ci aspettiamo condizioni meteo variabili; quindi, è possibile che vedremo in azione tutta la gamma: dalle slick alle rain, passando per le intermedie. Per quanto riguarda le posteriori slick, non esiste una scelta favorita a priori: nel 2024 la SC0 è stata l’opzione più utilizzata nelle due gare lunghe e ha vinto anche la Superpole Race con Razgatlioglu, quando molti altri piloti preferirono la SCX. Anche quest’anno ci aspettiamo che la differenza sarà data dalle preferenze individuali e dal meteo, con la SCQ che potrebbe ritagliarsi un ruolo nella Superpole Race se ce ne fossero le condizioni. Da segnalare infine il debutto del WorldWCR a Donington, dove le partecipanti correranno con SC1 all’anteriore e al posteriore”.

