ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, d’intesa con il presidente della Regione Puglia e con i sindaci di Taranto e Statte, ha convocato per martedì 15 luglio alle ore 9, a Palazzo Piacentini, una riunione con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria per un aggiornamento sulla situazione dell’ex Ilva, che avverrà alla presenza di tutti gli attori, di governo e locali, chiamati a sottoscrivere l’accordo di programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

Il ministro Urso ha inoltre convocato alle ore 10.30 dello stesso giorno, a Palazzo Piacentini, una riunione con tutte le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte, finalizzata alla definizione dell’accordo di programma interistituzionale.

