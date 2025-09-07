Napoli, controlli sul trasporto illecito di passeggeri all’aeroporto di Capodichino

NAPOLI (ITALPRESS) – Presso l’aeroporto di Capodichino, l’Unità Operativa Aeroporto ha eseguito verifiche mirate sul servizio di trasporto persone finalizzate a contrastare pratiche abusive di noleggio con conducente e taxi irregolari. E’ stata individuata un’autovettura già sottoposta a sequestro per trasporto abusivo di passeggeri, sorpresa nuovamente a circolare nonostante il provvedimento in essere. Il mezzo è stato confiscato definitivamente ai sensi dell’articolo 213 del Codice della Strada, che disciplina la sottrazione dei veicoli in caso di reiterata violazione di sequestro amministrativo.

Parallelamente, l’Unità Operativa Stella ha effettuato controlli in via Santa Teresa degli Scalzi, Piazza Cavour, Calata Capodichino, Piazza Gravina e via Lieti. Sono stati complessivamente elevati 6 verbali, di cui 4 per occupazioni abusive di suolo pubblico e 2 per esercizio senza autorizzazione commerciale ai sensi della Legge Regionale 7/2020, che regola le attività di vendita ambulante. Contestualmente, sono stati disposti sequestri e donazioni di merce deperibile, oltre a sequestri di capi di abbigliamento venduti senza licenza. Inoltre, i controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti in via Santa Teresa degli Scalzi e Piazza Cavour hanno portato a 10 verifiche e all’emissione di 2 verbali in applicazione del regolamento comunale vigente in materia di conferimento e abbandono illecito.

