NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, nei confronti di un uomo contiguo a clan camorristico “De Micco-De Martino”, per sequestro di persona, in concorso, aggravato dal metodo mafioso, avvenuto a Napoli il 27 agosto 2024.

L’uomo si rendeva irreperibile, dal novembre 2024, in occasione dell’esecuzione della misura cautelare personale quale responsabile del sequestro di persona di Renato Audino, scaturito nell’ambito di una storica e persistente contrapposizione tra i clan camorristici “De Luca-Bossa”, orbitante nell’Alleanza di Secondigliano, e “De Micco- De Martino”, confederato al clan di camorra “Mazzarella”. Le prolungate e complesse indagini sviluppate dagli inquirenti, sia di natura tradizionale, che tecnica, hanno permesso di localizzare e scovare il latitante, nascosto in un appartamento di Ponticelli, ove gli era stata offerto appoggio logistico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).