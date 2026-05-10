Doveva scontare oltre 7 anni di reclusione, arrestato un 32enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne, latitante con una pena da scontare. Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento emesso lo scorso 4 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale, il 32enne dovrà espiare la pena 7 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, evasione e favoreggiamento personale.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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