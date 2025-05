NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 47 anni per i reati di violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale, denunciandolo altresì per danneggiamento e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, a Quarto, nei pressi di via Masullo, ha intimato l’alt a un’autovettura, il cui conducente, alla vista dei militari, si è dato a precipitosa fuga con manovre pericolose e repentine, tentando di investire un componente della pattuglia.

Dopo un inseguimento lungo le strade cittadine, il veicolo ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione e, a quel punto, il fuggitivo, presumibilmente in stato di alterazione psichica, è uscito dall’autoveicolo brandendo, come arma verso i militari, una siringa contaminata da sangue. Dopo i ripetuti avvertimenti, i “Baschi Verdi” hanno bloccato il soggetto avvalendosi della pistola taser in dotazione e, all’interno dell’autovettura, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 5 siringhe con all’interno cocaina in stato liquido, pronte per essere cedute. In attesa della prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato, è stata disposta nei confronti del responsabile la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

