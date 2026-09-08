Napoli, 16enne accoltellato alla schiena al Vomero

NAPOLI (ITALPRESS) – Un giovane napoletano di 16 anni, incensurato, è stato accoltellato alla schiena in piazza Vanvitelli, nel quartiere del Vomero, a Napoli. E’ accaduto la notte scorsa. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto. Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi banali, ancora da chiarire. Poco dopo, l’aggressore si è allontanato per poi fare ritorno spalleggiato da un intero gruppo di amici. Il branco ha circondato il sedicenne, che è stato colpito con un fendente dritto alla schiena. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che indagano sul caso.

– foto di repertorio IPA Agency –

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