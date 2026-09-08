Napoli, picchia l’ex compagna e le frattura una costola: arrestato un 32enne

CAMPANIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Avrebbe aggredito e picchiato l’ex compagna, anche alla presenza del figlio di 6 anni, provocandole la frattura di una costola e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Per questo un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli con l’accusa di atti persecutori e lesioni.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai militari, le violenze e le condotte persecutorie andavano avanti da tempo, almeno dal 2023. L’aggressione sarebbe avvenuta nel pomeriggio: il bambino avrebbe tentato di fermare il padre abbracciandolo, ma l’uomo lo avrebbe spinto per poi accanirsi contro l’ex compagna, colpendola con pugni e calci.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, da dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno rintracciato il 32enne e lo hanno arrestato in flagranza differita.

L’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza davanti all’autorità giudiziaria.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).