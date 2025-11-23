Napoli, 15enne fermato per l’omicidio di un 19enne all’Arenaccia

NAPOLI (ITALPRESS) – Su delega della Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, la Polizia di Stato ha fermato un 15enne napoletano, accusato dell’omicidio di un 19enne, avvenuta nelle prime ore del 22 novembre in una strada del quartiere Arenaccia.
Le indagini della Sezione Omicidi della Squadra Mobile, coordinate inizialmente dalla Direzione Distrettuale Antimafia e successivamente dalla Procura per i Minorenni, hanno consentito di raccogliere, si legge in una nota, “gravi indizi a carico del giovane”. Il fermo dovra’ essere sottoposto al giudice per la convalida.
– foto di repertorio Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
