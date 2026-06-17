Maturità, Todde agli studenti: “La Sardegna ha bisogno della vostra intelligenza e della vostra energia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Alla vigilia dell’esame di maturità, che prenderà il via domani per migliaia di studentesse e studenti in tutta Italia, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha rivolto un messaggio di augurio alle ragazze e ai ragazzi sardi che si apprestano ad affrontare una delle prove più importanti del loro percorso scolastico.

“Ciao ragazze e ragazzi, siete circa 12.000 che vi apprestate ad affrontare la maturità. In bocca al lupo a tutte e a tutti voi”, ha dichiarato la Presidente. “So che in queste ore ci sono ansia, notti insonni, paura di dimenticare tutto, voglia di fare bene, aspettative vostre e dei vostri amici. È normale, state chiudendo un pezzo importante della vostra vita e ne state aprendo un altro”, ha aggiunto.

“Portate con voi quello che avete imparato, le persone che hanno creduto in voi, gli errori che vi hanno fatto crescere. La Sardegna ha bisogno della vostra intelligenza, della vostra libertà, del vostro entusiasmo, della vostra energia”, ha proseguito Todde.

“Non credete a chi vi dice che va tutto male, che in Sardegna non ci sono opportunità, che in Sardegna non c’è futuro. Io ho imparato nella mia vita che il futuro si costruisce, che la fiducia si costruisce, che le opportunità si costruiscono”, ha sottolineato la Presidente.

“E allora è necessario che voi vi impegnate per fare in modo che questa sia una terra di opportunità”, ha evidenziato. “Io vi posso raccontare la mia maturità, non solo notti insonni, perché ovviamente le aspettative erano tantissime, ma anche voglia di riscatto, voglia di dimostrare, voglia di far capire che ce la potevo fare. E mi è servito, eccome se mi è servito”, ha ricordato Todde. “Buon esame di maturità a tutte e a tutti voi”, ha concluso la Presidente.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).