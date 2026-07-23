Mazzi presenta “Italia 2027”: il nuovo progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa

VERONA (ITALPRESS) – Dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, a Verona, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presenta “Italia 2027”, il primo grande progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa.

Con lui, sul palco, il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il consigliere delegato di FIMI Enzo Mazza, il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia, e il direttore intrattenimento prime time della Rai Williams Di Liberatore.

“Per la prima volta, per internazionalizzare la nostra musica e i nostri artisti, si crea un’alleanza fra le istituzioni della Repubblica, la Rai e le più rappresentative associazioni del mondo della musica”, ha affermato Mazzi. “Andremo alla conquista dell’Europa portando in quattro capitali europee – Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra – un grande spettacolo di musica italiana con artisti di prima grandezza”.

Saranno invitati a “Italia 2027” i vincitori di Sanremo 2027: il vincitore assoluto proclamato nella serata finale del 20 febbraio; il vincitore della serata di venerdì 19 febbraio; il vincitore della categoria “Sanremo Giovani” (poi partecipante al Festival).

L’invito sarà esteso ad artisti italiani che abbiano preso parte a edizioni di Eurovision e Sanremo e, per singoli spettacoli, ad altri grandi artisti italiani e ad artisti stranieri che potranno rendere un tributo alla canzone italiana.

-Foto IPA Agency-

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