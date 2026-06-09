Mutui, Italia tra i mercati più convenienti d’Europa

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia si conferma tra i Paesi europei con le condizioni più favorevoli per chi accende un mutuo. È quanto emerge dagli ultimi dati dell’European Mortgage Federation relativi al quarto trimestre del 2025, che evidenziano un tasso medio del 3,38% per i finanziamenti immobiliari nel nostro Paese. Il valore risulta in leggero aumento rispetto al 3,28% registrato nei tre mesi precedenti, ma resta comunque tra i più bassi nel panorama continentale. Il confronto con altri mercati europei mostra infatti una situazione più onerosa in diversi Paesi. In Ungheria il tasso medio supera il 6%, mentre in Norvegia supera il 5%. Anche nel Regno Unito i mutui risultano più costosi. Più vicini ai livelli italiani Germania, Paesi Bassi e Grecia, mentre condizioni migliori si registrano soltanto in Belgio, Danimarca, Francia e soprattutto Spagna. /gtr