Governo, Abodi “Record è tappa di transito, ora avanti fino a fine legislatura”

BARI (ITALPRESS) - "Si va per obiettivi successivi, fermo restando che seguiamo un filo logico. Siamo partiti il 22 ottobre 2022 e abbiamo cercato ogni giorno di dare un contributo, di fare il nostro lavoro, il nostro dovere, quello che abbiamo giurato davanti al Presidente della Repubblica e noi ministri davanti al Presidente del Consiglio: operare nelle nostre funzioni nell'esclusivo interesse della Nazione. Adesso si tratta di continuare, perché quello di oggi è semplicemente una tappa di transito, che orgogliosamente celebriamo per richiamare l'impegno che abbiamo assunto allora e che ci porterà alla fine della legislatura, cercando di fare e di dare il meglio. Non soltanto, sportivamente parlando, per i giovani, come mi impongono le deleghe che mi sono state attribuite, ma lavorando anche in modo interdisciplinare, collaborando tra ministri per cercare di servire le persone, le comunità e la Nazione". Lo ha affermato a Bari il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. xa2/mgg/mca3