Meloni “Femminicidio esiste, si uccide una donna perché vuole essere libera”

BARI (ITALPRESS) - "L'orrore che ieri ha strappato la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste… eccome se esiste, e combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno, ma c'è un'aggravante, che si uccide una donna perché vuole essere libera". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'evento per il record di longevità dell'esecutivo. xb1/mgg/mca3 (fonte video: Youtube Giorgia Meloni)