Meloni “Non ho mai mollato e non intendo farlo”

Meloni “Non ho mai mollato e non intendo farlo”

BARI (ITALPRESS) - "In alcuni giorni mi è sembrato di nuotare dentro la colla ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. A chi vuole ostacolarci dico che se pensavate di prenderci per la stanchezza non avete capito con chi avete a che fare". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'evento per il record di longevità dell'esecutivo. xb1/mgg/mca3 (Fonte video: Youtube Giorgia Meloni)