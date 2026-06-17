Musumeci “Siccità fenomeno preoccupante, serve la cultura della prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Un tema che riguarda sempre più da vicino la nostra Nazione, dal Nord al Sud. È un fenomeno preoccupante che impone un cambio di passo: superare definitivamente la logica dell’emergenza e investire con determinazione in una cultura della prevenzione seria, concreta ed efficace, per tutelare il territorio e garantire risorse alle future generazioni”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

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