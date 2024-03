Musumeci “Serve parità di genere anche nel giornalismo”

ROMA (ITALPRESS) - "I numeri non fanno onore al genere maschile, ancora una volta possiamo dire che in Italia la parità di genere sembra essere più predicata che praticata e la responsabilità è di tutti, nessuno può sottrarsi a questa logica che va cambiata con un nuovo approccio culturale, sperando nella nuova generazione". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione dell'associazione Giornaliste Italiane a Roma. "Le giornaliste hanno tutto il diritto di percorrere le stesse tappe di noi uomini. Sono qui come uomo di governo, per dare atto alle donne che hanno messo su questa iniziativa di un gesto di grande coraggio, non 'contro' ma 'per'. Credo che serva a invitare molti di noi alla riflessione su condotte poco appropriate" e che vada "sostenuto e incoraggiato anche da chi politicamente si riconosce in aree diverse", ha sottolineato. (ITALPRESS). xi2/tvi/gtr