Musumeci “Dovremo convivere con le mareggiate e con i rischi naturali”

MESSINA (ITALPRESS) - "Le mareggiate erano rare nel passato, adesso dovremo conviverci, così come dovremo convivere con tutti i rischi naturali ai quali forse non siamo particolarmente abituati". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine di un incontro sul tema "Diritto alla sicurezza e Protezione civile", a Messina. "Per cui lo Stato che prima pagava per sempre e per tutti, ora non ha più le risorse per poterlo fare, Pensate che ricostruire in Italia costa tanto e richiede molto tempo. Se metà del denaro speso per la ricostruzione l'avessimo destinato alla prevenzione, ma la prevenzione naturalmente deve essere pianificata a livello locale, oggi forse molti danni anche in termini di vita umana, di perdita di vita umana, le avremmo risolte", ha aggiunto. xr6/pc/mca2