PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finisce la favola di Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il 19enne toscano gioca una grande partita contro Novak Djokovic ma poi è costretto al ritiro nel quinto set del match valido per gli ottavi di finale. Dopo aver vinto i primi due set al tie-break, Musetti ha accusato dei dolori muscolari e ha subito la rimonta del numero uno al mondo. Sul punteggio di 6-7 (7) 6-7 (2) 6-1 6-0 4-0 per Djokovic, Musetti ha alzato bandiera bianca lasciando il campo Philippe-Chatrier dello Slam parigino. Il serbo avanza così ai quarti di finale dove mercoledì troverà un altro tennista italiano, Matteo Berrettini, che oggi non è sceso in campo per il ritiro di Roger Federer.

(ITALPRESS).