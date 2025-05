ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali d’Italia di tennis, il torneo Atp Masters 1000 in scena a Roma, al Foro Italico. Il toscano, numero nove del mondo e otto del seeding, cede in due set di fronte allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo nel ranking Atp e numero tre del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6(4), in poco più di due ore di gioco. Domenica in finale Alcaraz sfiderà il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul.

Musetti esce dunque di scena dopo un grande torneo disputato nella Capitale. L’italiano è apparso durante la sfida odierna più nervoso del solito, infastidito dalle condizioni climatiche. Raggiante a fine match invece Alcaraz. “Oggi le possibilità e le varianti di gioco erano molto complicate: il vento ha condizionato la partita. Sono contento di come ho gestito il tutto e di essere riuscito a portare a casa il match. Sono stato più concreto e sono riuscito a fare la differenza nei momenti importanti”, ha affermato lo spagnolo.

