Museo Giardino a Palermo, Bonsignore “Grazie a collaborazione pubblico-privato”

PALERMO (ITALPRESS) - La realizzazione del progetto del Museo Giardino è stata possibile "grazie alla cooperazione tra istituzioni: abbiamo collaborato con Regione, Comune e Soprintendenza ai Beni culturali. Questo progetto è la prova che se privato e pubblico lavorano in simbiosi si ottiene qualcosa: la Regione ha deciso di rendere disponibile un bene indisponibile, questo alcuni anni fa ha consentito alla Fondazione Sicilia di comprarlo". Così, Raffaele Bonsignore, presidente emerito della Fondazione Sicilia, a margine della presentazione della fine della fase propedeutica ai lavori che porteranno alla nascita del Museo Giardino di Santa Rosalia di piazza Guzzetta, a Palermo, che restituirà uno spazio importante alla città sottraendolo al degrado. "All'inizio - spiega - non era possibile realizzare questo progetto, perché il regolamento comunale non consentiva la realizzazione di nuovi edifici in centro storico: con grande maturità politica il Consiglio comunale, all'unanimità, ha accolto la possibilità di dare questa concessione in deroga al Piano regolatore. È nato quindi un ulteriore accordo tra Comune e Fondazione Sicilia, che ha portato oggi a questo risultato: la Soprintendenza ha operato con il dovuto controllo, in un'ottica non di vincoli ma di fare". xd8/vbo/gsl