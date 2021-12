MILANO (ITALPRESS) – “Desidero comunicare il grande successo conseguito dalla lista civica, rappresentata da Forza Italia, nonchè da altre liste civiche nell’area metropolitana milanese. Mi preme sottolineare, inoltre, che Forza Italia ha conseguito il primato all’interno della minoranza”. Così il coordinatore provinciale di Forza Italia in Lombardia, Graziano Musella, che aggiunge: “Non potevamo certamente vincere le elezioni a livello provinciale, in quanto Milano è governata dalla sinistra, tuttavia il Centrodestra, nell’area metropolitana milanese, ha evidenziato una forte presenza centrista, moderata, riformista e liberale. Tale rilevante dato politico pone in luce la necessità di impegnarsi affinchè il Centrodestra, coeso a livello nazionale e coeso a livello locale, torni ad essere a trazione centrista, in quanto, solo in tal modo, si può concretizzare la possibilità di ritornare a governare, non solo la provincia ed il Comune di Milano, ma anche il nostro Paese”.

(ITALPRESS).