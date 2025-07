Muore a 74 anni Spiteri Debono, marito della presidente di Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Anthony Spiteri Debono, marito della presidente di Malta Myriam Spiteri Debono, è morto questa mattina. Lo ha confermato l’Ufficio della Presidenza, che spiega: “In questo momento difficile, chiediamo che sia rispettata la privacy della famiglia”.

Spiteri Debono, notaio di professione, lascia la moglie, tre figli — Elena, George e Maria Kristina — e quattro nipoti: Alexandra, Paul, Pippa e Beppe. Dopo la nomina della moglie a presidente all’inizio di quest’anno, Spiteri Debono aveva osservato che la vita era diventata più frenetica, ma aveva sottolineato di essere sempre pronto a offrire il proprio sostegno. Numerosi i messaggi di cordoglio.

Il primo ministro Robert Abela lo ha definito “un gentiluomo” la cui “umiltà spiccava”. Ha lodato la forza silenziosa di Spiteri Debono, definendolo un uomo “di grande sostegno, in particolare per la moglie e la famiglia.” Il leader dell’opposizione Bernard Grech lo ha descritto come “un uomo veramente autentico, umile e gentile”, ricordando il tempo trascorso insieme studiando legge.

Il presidente della Camera Anglu Farrugia ha espresso “profondo cordoglio” a nome del Parlamento, rendendo omaggio a Spiteri Debono come “un grande gentiluomo.” Anche l’arcivescovo Charles Scicluna ha espresso le sue condoglianze: “Che possa riposare in pace”.

