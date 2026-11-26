Home Video News Pillole Mulè “La direttiva Bolkestein non va applicata alla sanità”
Mulè “La direttiva Bolkestein non va applicata alla sanità”
ROMA (ITALPRESS) - "Non si può sacrificare, nel nome della libera concorrenza del mercato, un bene primario, quello della sanità, bisogna preservare la qualità dei servizi essenziali che vengono garantiti, non da persone che si improvvisano, ma da imprese che nel tempo hanno dimostrato la loro capacità di assistenza". Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a margine di una conferenza stampa delle associazioni delle imprese del comparto socio-sanitario contro l'applicazione delle nuove norme sulla concorrenza sul settore. xc3/sat/azn