Mulè in missione negli Usa: Medio Oriente, Ucraina e sicurezza globale al centro degli incontri al Congresso

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prima giornata di incontri nella Capitale americana per il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, in missione istituzionale negli Stati Uniti d’America. La giornata è stata dedicata principalmente ad incontri con esponenti del Congresso. Il confronto con il presidente della Commissione Affari Esteri della House, Brian Mast, ha consentito un approfondito scambio di valutazioni sui principali scenari di crisi a livello internazionale, con una particolare attenzione agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, a seguito dell’accordo di pace per la Striscia di Gaza, e le sue possibili ricadute sulla posizione dei principali attori della regione, a cominciare dall’Iran. Dal confronto è emerso come all’Italia siano riconosciute credibilità e autorevolezza, essenziali perché essa possa essere un elemento di stabilizzazione nella ragione. Allo stesso modo, l’Italia è vista come il Paese leader nella nuova dinamica dei rapporti con l’Africa, in termini di cooperazione politica e finanziaria, nonché di scambi di formazione, in attuazione del Piano Mattei.

Con Adam Smith, ranking member della Commissione difesa della Camera dei Rappresentanti, si è convenuto di avviare un percorso di collaborazione con la Commissione difesa della Camera dei deputati al fine di rafforzare gli scambi di analisi sui principali dossier securitari di interesse comune, come cybersicurezza, intelligenza artificiale, nonché integrazione e interoperabilità dei sistemi di difesa e cooperazione in ambito aerospaziale.

In entrambi gli incontri si sono, inoltre, approfonditi i possibili sviluppi legati all’aggressione russa all’Ucraina, sia relativamente all’architettura di sicurezza europea, sia rispetto a possibili collaborazioni in ambito industriale anche con i principali partner occidentali. Nel quadro delle iniziative legate al mese dell’Italian-American Heritage, il vicepresidente Mulè è stato ricevuto dai vertici della Delegazione dei membri del Congresso italoamericani (IACD), i co-chair Mike Rulli, repubblicano, e Rosa DeLauro, democratica, con i quali è stato rilanciato il sostegno garantito dalla Delegazione ai principali temi di interesse comune in ambito economico, sociale e scientifico.

Dopo gli incontri al Congresso, l’Atlantic Council, tra i più autorevoli think tank a livello globale, ha ospitato una tavola rotonda riservata al vicepresidente Mulè sui principali temi geopolitici internazionali, con focus dedicato al ruolo che la diplomazia parlamentare può giocare in tali ambiti.

