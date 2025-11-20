ROMA (ITALPRESS) – “I 25 anni della fondazione Paoletti segnano un nuovo inizio di un’associazione meritoria, che mette al centro la salute psicologica, soprattutto degli adolescenti e dei ragazzi”. Così Giorgio Mulè, deputato di Fi e vicepresidente della Camera, a margine del primo evento per celebrare i 25 anni della Fondazione Patrizio Paoletti. “Mai come adesso c’è uno straordinario bisogno di capire i bisogni dei ragazzi e proiettarsi nel futuro. In questo – ha aggiunto – si inserisce la proposta di legge, condivisa con la fondazione Paoletti, che mira a creare una giornata del silenzio che serve per riflettere in questo chiasso che ci circonda e fare in modo che si recuperi quell’anima che molte volte ormai viene persa, dispersa ogni giorno tra mille rivoli dei social e dei condizionamenti esterni”, ha concluso Mulè.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).