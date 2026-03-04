MSD, da Investing for Life Health Summit più investimenti e accesso equo a cure

ROMA (ITALPRESS) - Mettere al centro dell'agenda politica il tema della salute. E' quanto chiedono gli italiani, secondo quanto emerge dall'indagine sulle priorità e aspettative per un nuovo Servizio Sanitario Nazionale, presentata durante l’ottava edizione di “Investing for Life Health Summit”, organizzata da Msd Italia. L’appuntamento ha riunito esponenti di primo piano del mondo politico-istituzionale e accademico, insieme a rappresentanti della comunità medico-scientifica e delle Associazioni dei Pazienti. mec/mgg