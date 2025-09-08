Mps conquista Mediobanca, l’opas chiude al 62,3%

MILANO (ITALPRESS) – L’offerta pubblica di scambio e acquisto di Mps su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale. La banca di Siena supera quindi la soglia del 50% che le garantisce il controllo di Piazzetta Cuccia. Nell’ultima giornata di adesione all’Opas sono state apportate 134.114.712 azioni, pari a circa il 16,5% del capitale.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
