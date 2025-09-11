Mps conferma la riapertura dei termini dell’Opas su Mediobanca per 5 giorni

SIENA (ITALPRESS) – I risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca confermano che il 62,3% del capitale sociale di Mediobanca è stato portato in adesione all’offerta. L’offerta è divenuta pienamente efficace e il pagamento del corrispettivo unitario verrà effettuato il 15 settembre 2025. La riapertura dei termini dell’offerta avrà luogo tra il 16 e il 22 settembre 2025, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all’offerta alle medesime condizioni del periodo di adesione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).