MP3 310, lo scooter a tre ruote di Piaggio si evolve

ROMA (ITALPRESS) - L’universo MP3, lo scooter a tre ruote di Piaggio, continua ad evolvere e a crescere. MP3 310 dai fratelli maggiori 400 e 530 eredita contenuti tecnologici e lo stile sportivo e completa l'offerta per chi cerca una alternativa più pratica ma sicura quanto l’automobile. MP3 310 è un veicolo compatto e dinamico che però non rinuncia a un livello di comfort superiore e ai contenuti tipici dei grandi scooter GT ed è guidabile con la sola patente auto, grazie alla tecnologia a tre ruote Piaggio. Il sistema di sospensione anteriore a quadrilatero articolato e la doppia ruota anteriore sono elementi unici e distintivi che rendono la guida stabile in curva, superiore a quella degli scooter tradizionali. La tenuta di strada eccellente si avverte sull’asfalto bagnato o in condizioni di scarsa aderenza. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza sono apprezzabili nelle manovre da fermo, in fase di parcheggio e in movimento. Nuova la motorizzazione omologata Euro 5+ che vanta adesso una cilindrata di 310 centimetri cubici dai 278 della precedente versione, beneficiando tuttavia di una riduzione dei consumi. Al centro del cruscotto campeggia l’ampia strumentazione con display LCD da 5”, che raggruppa tutte le informazioni. Il sistema keyless consente di azionare l’accensione senza dover inserire la chiave, semplificando così avviamento, apertura della sella e dello sportello carburante e l’inserimento del bloccasterzo, che possono essere fatti adesso tenendo il telecomando in tasca. Due gli allestimenti disponibili: Piaggio MP3 310 e Piaggio MP3 310 Sport, quest’ultimo contraddistinto da finiture e dettagli ancora più sportivi. tvi/col/gtr