Motociclista italiano muore a Malta dopo un incidente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un giovane italiano di 21 anni è morto in seguito a un incidente stradale a Pembroke, Malta. La polizia ha confermato che la vittima, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto due giorni prima in Triq Sant Andrija, è deceduta a causa delle sue ferite presso l’ospedale Mater Dei.

L’incidente è avvenuto il 14 agosto intorno alle 5:30 del mattino. Le prime indagini hanno rivelato che il giovane stava guidando una moto Kymco Agility quando ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro una barriera di cemento. I soccorritori lo hanno assistito sul posto prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove era stato dichiarato in condizioni critiche.

La morte del giovane motociclista rappresenta la 19ª vittima della strada a Malta dall’inizio dell’anno, sei delle quali coinvolgono motociclisti.

La magistrata Monica Borg Galea ha aperto un’inchiesta sull’incidente mortale, mentre le indagini della polizia sono ancora in corso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)