BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Jose Antonio Rueda (Ktm) è il primo vincitore stagionale della classe Moto3. Lo spagnolo, infatti, stravince con un margine di circa sette secondi il Gran Premio di Thailandia, in scena sul circuito di Chang. Il podio parla tutto spagnolo ed è composto anche dal rookie Alvaro Carpe (Ktm, +7″276), al secondo posto, e da Adrian Fernandez (Honda, +7″341), al terzo. Vicinissimo ai primi anche Stefano Nepa (Honda, 7″590), quarto e migliore degli italiani. Bene anche il poleman Matteo Bertelle (Ktm, 10″242) al quinto posto: chiude, invece, sesto Dennis Foggia (Ktm, +11″644) al ritorno nella categoria dopo i due anni passati in Moto2. Seguono, nell’ordine, David Almansa, Riccardo Rossi e Joel Esteban. Decimo posto per Luca Lunetta, vittima di un duro contatto sotto bandiera gialla ad opera di David Munoz (poi penalizzato con un long lap).

– Foto: Ipa Agency –

