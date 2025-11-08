PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. 1’37″556 il tempo del pilota romagnolo, che precede di 0″150 Pedro Acosta (Ktm) e di 0″304 Fabio Quartararo (Yamaha).

Francesco Bagnaia (Ducati) apre la seconda fila (quarto), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda LCR). Settimo Joan Mir (Honda), ottavo Jack Miller (Yamaha Pramac), nono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e decimo Pol Espargaro (Ktm Tech3). A ruota undicesimo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e dodicesimo Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’37″556 alla velocità media di 169,37 km/h

2. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’37″706

3. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’37″860

2^ fila

4. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’37″935

5. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’37″987

6. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’38″059

3^ fila

7. Joan Mir (Esp) Honda in 1’38″177

8. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1’38″217

9. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’38″425

4^ fila

10. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’38″449

11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’38″492

12. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’38″525

