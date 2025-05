Mostra su Paolo Rossi all’Onu, Tardelli “Era un amico”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Per me è stato un amico, un compagno di avventure. Eravamo sempre molto 'leggeri' fuori dal campo e 'pesanti' dentro e questo ci ha dato molto divertimento e molta gioia", il ricordo di Marco Tardelli a margine della mostra multimediale “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro”, allestita al Palazzo di Vetro dell’Onu. xo9/glb/gtr