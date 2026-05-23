Home Video News esteri Cina, alla scoperta del modello di ripristino ecologico nel Jiangxi
Cina, alla scoperta del modello di ripristino ecologico nel Jiangxi
Da pianura alluvionale a corridoio ecologico: uno studente pakistano di ingegneria ambientale ha visitato un importante progetto di ripristino ecologico a Shangrao, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, per scoprire come il modello resiliente alle alluvioni stia riconnettendo le persone con la natura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)