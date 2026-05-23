Strage Capaci, Di Matteo “No a parate di sepolcri imbiancati”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il ricordo è ancora vivo ed è bello costatare che ci sono ancora tanti giovani e cittadini normali che vivono quella pagina di 34 anni fa come una ferita che non vogliono dimenticare. Non possiamo permettere che il 23 maggio è il 19 luglio diventino delle giornate in cui assistiamo a delle parate istituzionali, di sepolcri imbiancati che fingono di ricordare Falcone e Borsellino mentre durante l'anno non fanno nulla per aiutare i magistrati a scoprire le verità che ancora mancano, o ostacolando addirittura il processo che le riguarda. In una giornata come questa, che rischia anno dopo anno di trasformarsi in una commemorazione vuota, sterile e retorica, abbiamo bisogno di cittadini che hanno ancora voglia e senso di verità". Queste le parole di Nino di Matteo, Sostituto procuratore nazionale antimafia, intervenuto dal piazzale antistante il tribunale di Palermo in occasione della partenza del corteo per la giornata commemorativa della strage di Capaci. xi6/tvi/mca3