TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Con oltre il 60% delle schede scrutinate, i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale centrale assegnano 56 seggi al blocco a sostegno del premier in carica Benjamin Netanyahu e 48 al blocco dell’opposizione di Gadi Eisenkot. Lo scrive Channel 12. I partiti arabi ottengono 16 seggi, in particolare 12 la Lista Comune e quattro il partito islamista Ra’am. Il Likud di Netanyahu è il primo partito con 28 seggi, mentre Yashar di Eisenkot resta a quota 21. Per governare servono 61 seggi in parlamento.

Con lo scrutinio ancora in corso, il premier Benjamin Netanyahu ha parlato dalla sede del Likud a Gerusalemme rivendicando la vittoria. “Attendiamo ancora i risultati veri, ma il Likud e’ il partito piu’ grande d’Israele – ha detto -. Dobbiamo formare un ampio governo di destra nazionale, forte, e fare di tutto perchè non venga formato un governo con il sostegno dei partiti arabi”.

COMMISSIONE ELETTORALE, DA STANOTTE CONTEGGIO “DOPPIE BUSTE”

Lo scrutinio delle “doppie buste”, ovvero i voti espressi in seggi diversi da quelli di appartenenza in Israele, inizierà solo verso mezzanotte e probabilmente si concluderà soltanto domani sera. Lo ha dichiarato a Ynet Elad Nave, direttore del centro di controllo della Commissione elettorale. “Ci aspettiamo un numero superiore al mezzo milione di buste. al momento non è nemmeno possibile stabilire la ripartizione dei seggi, poiché finché non saranno state registrate tutte le urne e scrutinate le buste, non possiamo saperlo”, ha dichiarato. Anche in seguito, i risultati saranno soltanto “quasi definitivi” dato che la prossima settimana è previsto il riconteggio dei voti.

IDF “AFFLUENZA TRA I MILITARI AL 79,9%, +6,2% RISPETTO AL 2022”

L’affluenza definitiva alle urne tra i militari israeliani ha raggiunto il 79,9%, secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Si tratta di un aumento di 6,2 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni del 2022. Le operazioni di voto per i militari di leva, quelli in servizio permanente e i riservisti erano iniziate una settimana fa in oltre 890 seggi allestiti nelle basi militari in tutto il Paese e oltre i confini israeliani, comprese le postazioni dell’esercito nella Striscia di Gaza, in Libano e in Siria. Il dato è in linea con l’affluenza generale alle urne pari al 77,7%, (circa 5,69 milioni di votanti su 7,3 milioni aventi diritto). Rispetto alle precedenti elezioni del 2022, ieri si sono recati alle urne il 7,1% in più degli aventi diritto

TRUMP “CON IL MIO SOSTEGNO NETANYAHU PASSATO DAL KO ALLA VITTORIA”

“Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione e’ completamente cambiata, e ora quella che sembrava una sconfitta per un Grande Primo Ministro, appare essere una insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non una vittoria per Netanyahu. Tutto e’ successo dopo il sostegno del presidente Trump che vuole solo il bene del Medio Oriente, di Israele e degli Stati Uniti d’America”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando in terza persona.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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