COSENZA (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta Francesco Occhiuto, 30enne figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, precipitato ieri sera dal balcone della propria abitazione a Cosenza. E’ morto in nottata. Impossibile trasferirlo in elisoccorso a Catanzaro. Troppo gravi le sue condizioni.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency