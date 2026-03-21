WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ morto a 81 anni Robert Mueller, ex direttore dell’FBI tornato al servizio pubblico per indagare sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016. Nominato procuratore speciale nel 2017, Mueller ha guidato un’indagine che ha portato all’incriminazione di agenti russi e di diversi collaboratori di Trump, documentando un’ampia campagna per influenzare le elezioni. Su Truth la reazione di Trump: “Robert Mueller è morto. Bene, sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”.

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