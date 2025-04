E’ morto Francis Zammit Dimech, ex presidente ad interim di Malta

MALTA (ITALPRESS) – Francis Zammit Dimech, ex parlamentare, ministro e attuale presidente ad interim di Malta, è scomparso oggi a seguito di una malattia. Aveva 70 anni. Nato nell’ottobre del 1954 era originario di St Julian’s. Per decenni aveva ricoperto ruoli politici di primo piano per il Partito Nazionalista. Era parlamentare dal 1987 al 2017.

A renderlo noto nel lunedì di Pasquetta è stato il leader dell’opposizione Bernard Grech.

Zammit Dimech, figura di spicco nella politica maltese per oltre tre decenni, è stato ricordato da esponenti politici di tutto lo spettro politico come uno statista di rara dignità, intelligenza e grazia.

In un commosso tributo pubblicato su Facebook durante una visita ufficiale in Cina, Bernard Grech ha descritto il veterano politico come “un vero gentiluomo” che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico. “Aveva la capacità di appianare ogni difficoltà, risolvere ogni disaccordo, e anche nei momenti difficili, non gli mancava mai un sorriso,” ha scritto Grech. “Francis, mi mancano le parole per esprimere davvero la tristezza che tutti stiamo provando. Grazie, caro Francis. Saremo sempre orgogliosi di chi sei stato e di ciò che hai fatto.”

– foto Ufficio stampa PN –

(ITALPRESS).