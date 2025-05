Morto a Gaza il fotoreporter palestinese Esalaiah, “Documentò attacco di Hamas del 7 ottobre”

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto per le ferite riportate in un raid israeliano sulla Striscia di Gaza il fotoreporter palestinese Hassan Esalaiah. Aveva documentato l’attacco del gruppo armato palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre 2023. Lo hanno riferito i media palestinesi, secondo cui era stato ferito in un attacco la scorsa settimana.

Esalaiah aveva ammesso di aver filmato i momenti dell’attacco, ma aveva negato di saperlo in anticipo e di avere legami con Hamas.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).