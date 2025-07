Morto a 93 anni Enrico Lucherini, uno dei più famosi press agent del cinema italiano

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto oggi a Roma Enrico Lucherini, uno dei più famosi press agent del cinema italiano. Avrebbe compiuto 93 anni l’8 agosto prossimo. In attività dagli anni sessanta nel periodo della “dolce vita” fino al 2012, è stato agente per star del grande schermo come Sophia Loren e Claudia Cardinale.

Da giovane studia al liceo dei gesuiti e si iscrive al corso di laurea in medicina e chirurgia, ma nei primi anni cinquanta entra nella Compagnia dei Giovani con Rossella Falk, Giuseppe Patroni Griffi. Ben presto, tuttavia, capisce che il suo futuro sarebbe stato nella promozione degli attori di cinema.

Organizza la sua prima conferenza stampa durante una tournée della compagna in Sudamerica. Proprie le sue trovate pubblicitarie, soprattutto grazie alla creazione di finti scandali, le famose ‘lucherinate’ per promuovere le pellicole in uscita, gli consentono di lanciare la carriera di molte star e di restare per diversi anni al centro della promozione cinematografica italiana.

