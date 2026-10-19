Morte di David Rossi, la Commissione di inchiesta fa i nomi di Mussari e Ceccherelli come presunti responsabili

ROMA (ITALPRESS) – “In base agli elementi acquisiti della Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di Davide Rossi e il signor Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”. Lo ha detto il presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, nel corso della riunione dell’Ufficio di presidenza.

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