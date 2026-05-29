Ad Imperia consegnato il tricolore agli alunni delle scuole del territorio

IMPERIA (ITALPRESS) – Una mattinata all’insegna dei valori della comunità, dell’identità nazionale e della partecipazione civica quella che si è svolta oggi con gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Novaro, dell’Istituto Comprensivo Sauro, dell’Istituto Comprensivo Littardi e della scuola primaria di Pontedassio – Pieve di Teco, protagonisti della cerimonia di consegna del Tricolore.

“Consegnare il Tricolore ai più giovani significa trasmettere la nostra storia, il valore della libertà, il senso di appartenenza e la responsabilità verso il bene comune – dice l’assessore Alessandro Piana -. È fondamentale coltivare nelle nuove generazioni il rispetto delle istituzioni, della democrazia e della nostra identità nazionale”.

Particolarmente emozionante il momento in cui i bambini hanno intonato insieme l’Inno di Mameli. “Vedere tanti giovani cantare con entusiasmo il nostro inno nazionale – prosegue Piana – è un’immagine che dona fiducia e speranza nel futuro. È proprio dai ragazzi che dobbiamo ripartire per continuare a costruire una comunità fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sull’amore per il territorio”.

Un ringraziamento è stato espresso al Prefetto di Imperia Antonio Giacobbe, alle autorità civili e militari presenti, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, alle famiglie e al Lions Club Imperia per aver promosso e sostenuto questa significativa iniziativa dedicata ai più giovani.

-Foto Regione Liguria-

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